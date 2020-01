Per il Barcellona di Valverde non è un momento facile, non solo sul campo visto la sconfitta nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid, ma anche dall’infermeria. L’attaccante Luis Suarez dovrà operarsi per un problema al menisco e potrebbe saltare la sfida del 25 Febbraio contro il Napoli per gli ottavi di Champions League.

La Redazione