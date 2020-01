Mercato Napoli, l’Espanyol vuole Callejon

In attesa di un rinnovo con il Napoli da tempo che tarda ad arrivare, Josè Callejon è sull tracce dell’Espanyol. Il club spagnolo potebbe decidere di acquistarlo a breve, visto che il calciatore è in scadenza di contratto e libero di trattare. Il futuro di José Callejon sembra essere sempre più in bilico. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, l’ex Real piace molto alla sua vecchia squadra, l’Espanyol. Il club catalano ha sondato sia l’attuale disponibilità sia quella per la prossima sessione di mercato estiva. Difficile un trasferimento già da gennaio, sé né riparlerà a fine stagione.