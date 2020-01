David Ospina: “Il gol di Immobile? Mi assumo io tutte le responsabilità”

A fine partita, dove il Napoli ha perso nel finale contro i biancolesti è intervenuto il portiere dei partenopei in mixed-zone David Ospina e riportato da Tmw. “Il gol di Immobile? Mi assumo tutte le responsabilità, è tutta colpa mia se si è perso contro la Lazio. Stasera abbiamo creato molte occasioni, peccato che sia andata così, ma la strada tracciata è quella giusta. Abbiamo una classifica che non avevamo da tanto tempo, però dobbiamo continuare a seguire le direttive di mister Gattuso, pensando sempre positivo. Tornando al palleggio con i piedi, è quello che mi chiede il tecnico, ne usciamo fuori se non commettiamo più errori. Abbiamo tenuto testa alla Lazio, purtroppo è andata male, per colpa mia, però ci manca anche la fortuna, aspetto che conta sempre”.

La Redazione