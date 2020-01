Non dovrebbe farcela a recuperare dall’infortunio Kalidou Koulibaly, per la sfida di domani contro la Lazio all’Olimpico. Il difensore cercherà un recupero in extremis, durante la rifinitura di quest’oggi, ma le speranze di vederlo in campo sembrano difficili. Gattuso dovrà decidere chi schierare al fianco di Manolas, se Di Lorenzo centrale, così come contro l’Inter. Oppure far partire dall’ inizio Luperto, unico “titolare” del ruolo a sua disposizione.