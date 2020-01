Dopo il passaggio in estate all’Hellas Verona, senza raccogliere fortune in massima serie, Gennaro Tutino cambia destinazione. La punta classe ’96 ex Napoli Primavera passa all’Empoli con la formula del prestito. Ecco il comunicato. L’Empoli FC comunica di aver acquisito raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Gennaro Tutino.

La Redazione