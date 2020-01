Trasferta a Ravenna per il Napoli femminile di mister Marino

Domenica trasferta per il Napoli femminile sul campo del Ravenna, dove le azzurre cercheranno un pronto riscatto dopo il pari subito in rimonta contro la Roma femminile. Non ci sarà ancora per infortunio De Biase, mentre è arrivato il transfert per la tedesca Beil. Ecco le parole del mister Marino: “Il Ravenna è un avversario ostico, partito con grandi ambizioni e che ora sta risalendo la china. Loro saranno molto motivate, noi dovremo esserlo di più perché dovremo dimostrare di aver accantonato certi errori individuali ed alzato il livello della concentrazione. Vogliamo continuare sulla strada che abbiamo tracciato fin qui coniugando i risultati ed il bel gioco”.

La Redazione