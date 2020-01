Gattuso ieri, per il suo compleanno, ha ricevuto il primo regalo

Per i 42 anni di Gattuso (ieri) il Napoli ha anticipato il regalo di compleanno, visto che già nella serata di mercoledì a Roma era sbarcato da Lipsia Diego Demme. Il regista tedesco di origini calabresi ha sostenuto e superato ieri le visite mediche e a breve sarà a tutti gli effetti un giocatore azzurro. Ma non è tutto.

DOPPIO COLPO

Gattuso era stato chiaro dall’inizio: per il suo centrocampo a tre non serviva un solo regista, ma due. Detto, fatto. E allora Cristiano Giuntoli e il suo staff si sono messi subito all’opera per accontentare l’allenatore. Demme è stato il primo squillo, certo, ma non per questo l’unico. D’altra parte il Napoli è sulle tracce di Stanislav Lobotka già dalla fine dell’anno che si è chiuso da poco. Il regista slovacco è stato messo al primo posto nella lista della spesa per gennaio ma la trattativa con il Celta Vigo si è prolungata fin oltre ogni previsione da parte del Napoli che intanto si è assicurato anche Demme. Ora però sembra davvero che la telenovela Lobotka sia arrivata alle puntate finali. Fonte: Il Mattino