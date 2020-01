Il Napoli lavora sulle cessioni: Tonelli e non solo in uscita

USCITA

Il passaggio di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria era questione di ore. Il centrale del Napoli oramai a un passo dal ritorno a Genova (sponda blucerchiata) ed atteso in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la Samp che aveva la necessità di un centrale nuovo per sostituire l’infortunato Ferrari sembra al momento saltato. In tema di cessioni, poi, nella giornata di ieri l’Empoli ha ufficializzato l’acquisto di Amato Ciciretti che ha trascorso questa prima parte di campionato nel Napoli senza però essere nemmeno in lista. Si lavora anche per trovare una soluzione transitoria per Gianluca Gaetano. Il baby centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Napoli vorrebbe andare a farsi le ossa altrove. Sulle sue tracce ci sono due club di Serie B (Cosenza e Cremonese) che negli ultimi giorni hanno iniziato a chiedere informazioni sul suo conto. Sarebbe un’ottima operazione che il Napoli farebbe solo con la formula del prestito per non perdere la possibilità di riportare a casa il proprio gioiellino. Fonte: Il Mattino