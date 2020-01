Il mercato di gennaio tra affari low cost e cavalli di ritorno: Cutrone e gli altri

LE ALTRE TRATTATIVE

Non solo il Napoli si sta muovendo sul mercato perché anche al-tre operazioni sono oramai in chiusura. Su tutte quella relativa al ritorno all’Atalanta di Caldara: il difensore sarà ceduto dal Milan con la formula del prestito gratuito 18 mesi. All’Atalanta il diritto riscatto a 15 milioni e al Milan una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore sosterrà oggi le visite mediche (che saranno molto importanti, visto che Caldara è fermo ai box per problemi fisici oramai da quasi un anno), a seguire la firma.

A proposito di ritorni, è ormai questione di ore per quello in Italia di Patrik Cutrone che dopo appena 6 mesi conclude la sua parentesi inglese con la maglia del Wolverhampton. L’attaccante classe 1998 ex Milan è pronto a firmare con la Fiorentina un contratto di prestito da 3 milioni per 18 mesi con obbligo di riscatto a 16 milioni. Il club inglese, però, ha un diritto di recompra a una determinata cifra, mentre la Fiorentina ha la possibilità di controriscattarlo a una cifra più alta entro 5 giorni. L’esordio di Cutrone potrebbe avvenire la settimana prossima proprio contro il Napoli. Intanto l’Inter è oramai a un passo dall’acquisto dell’inglese Ashley Young dal Manchester United. C’è il sì del giocatore. Ora bisogna convincere il club che non a caso ha proposto all’esterno un rinnovo di contratto. Fonte: Il Mattino