SPUD:”Mertens resta a Napoli? Situazione in bilico”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto SPUD:

“Il Napoli ha realmente sondato Juric, tecnico del Verona.Demme è stato proposto a Giuntoli da suo padre ed è stato preservato perché si cercava James. Ad ottobre quando abbiamo preannunciato il disastro in casa Napoli, il primo nome fatto è stato quello di Diego per tornare al 4-3-3, poi è successo quello che è successo e si è bloccato tutto. Demme era stato già seguito da Gattuso al Milan in maniera meno assidua, era andato tutto nel dimenticatoio ed il Napoli quest’operazione l’ha fatta insieme a Gattuso. “Ma se era buono lo davano a noi?” Sono luoghi comuni e fin quando lo fa il pubblico, va bene, ma se lo fanno gli addetti ai lavori… la situazione Demme-Napoli è meravigliosa. In tutte le famiglie prima che si diventa professionisti, le famiglie fanno tanto per ogni ragazzo e Diego Demme è al Napoli perché il papà l’ha sognato. A prescindere di questa situazione romantica, parliamo di un giocatore che può ricoprire anche il mezzo destro, il mezzo sinistro, ha mille sfumature. Lobotka ha appena firmato con il Napoli, le cifre a me risultano molto più basse, ufficiosamente sono queste, ma in realtà ci sarà un pagamento dilazionato con bonus irraggiungibili: alla fine si parla di 17,5 milioni totali di cui una parte non sarà versata subito. Demme ama il lancio lungo, cosa che non ha Lobotka, che però è bravo nel fraseggio. Lobotka è un giocatore geniale nel procurarsi spazi, un po’ come Zielinski, ma lui lo fa nella prima uscita: spazio in cui il Napoli soffre. E’ uno di quei giocatori che si troveranno sempre attaccati al culo. Mertens resta a Napoli? Situazione in bilico, la volontà del calciatore è quella di restare. Io amo Dries, ma è eccessivo quello che sta chiedendo, forte delle richieste che sta avendo: Inter, Chelsea. Riuscirebbe ancora a prendere sui 5 milioni netti l’anno, il Napoli non ci arriva. Il Napoli gli ha fatto una controproposta ottima, Dries ha pretendenti che lottano e vogliono vincere immediatamente. Non escludo nulla, neanche che possa tornare in Belgio. Anche Koulibaly, c’è qualcosa dietro questi infortuni. Ci vogliono molti soldi, le tempistiche non sono quelle giuste. Kumbulla è più verso l’Inter, ma non si muoverà da Verona, ma con 25-26 milioni esce domani mattina. Sono tutti cedibili, ma allo stesso tempo incedibili: quando arriva il cash si fa tutto in quattro e quattr’otto. Questione del 7? Ci metterei anche un 3, non escludo la situazione di Mertens al Chelsea e Emerson Palmieri è un pupillo di Giuntoli, Napoli disposto a metterci dei soldi. Ieri ci sono state queste chiacchiere tra le due società. La cosa meschina è che stanno facendo tutto attraverso gli intermediari, sarebbe stato meglio contattarsi tra società, su Dries non mi piace umanamente parlando la questione. Fabian Ruiz? Escludo vada via a Gennaio, a Giugno dinanzi a 75-80 milioni può andar via: direzione Madrid, Florentino Perez impazzisce per lui. Tonali? Ha dato la disponibilità a Conte, il Brescia spara alto, non escludo Leonardo al PSG. Lazio-Napoli? 1-2″.