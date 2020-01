Chiariello:”Quando si parla di mentalità juventina, bisognerebbe aprire un capitolo a parte”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Domani non si gioca solo una partita di tre punti con la Lazio, potrebbe infrangere il sogno scudetto. Una Lazio che accarezza un sogno che il Napoli ha vissuto l’ultimo anno di Sarri, ma il Napoli aveva una sola avversaria: una cannibalesca Juve. Quando si parla di mentalità juventina, bisognerebbe aprire un capitolo a parte, si parla di totale dedizione alla vittoria. A Napoli non c’è: come si può parlare di squadra coesa in queste situazioni, big che partono, ancora la questione multe? Quando lo dissi tempo fa, non volevo pescare nel torbido, la mia era una previsione che si è rivelata esatta. Quando le cose non vanno tra squadra e società, i risultati non arrivano”.