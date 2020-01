Gattuso inizia la rivoluzione a centrocampo: Demme e Lobotka

Abbondanza in mezzo. Sembra un paradosso dopo il periodo di magra vissuto in casa Napoli, ma ora Gattuso può davvero respirare e avere anche un pizzico di imbarazzo nella scelta degli uomini. Demme è un giocatore azzurro, Lobotka lo sarà a breve. Due colpi importanti per rinforzare un reparto che fino a oggi contava solo tre titolari (Allan, Fabian Ruiz e Zielinski) e due giovani come Elmas e Gaetano. Ora, però, sembra davvero che l’inerzia di questo reparto possa cambiare.

LA RIVOLUZIONE

Ringhio è stato fin dal primo giorno, quando fece capire che a lui le due linee da quattro tra difesa e centrocampo non sono mai piaciute. E allora via libera alla mediana a tre dove per forza di cose serviva un interprete tutto nuovo, con caratteristiche diverse rispetto a quelle degli uomini già in rosa. Non è un caso, allora, se il primo colpo del mercato di gennaio sia stato un centrocampista centrale capace di fare il regista e quindi di potersi piazzare al centro di due mezze ali. Fonte: Il Mattino