AMICHEVOLE NAZIONALE – Nell’Italia Under 19 a segno l’azzurro Vianni

In una stagione non semplice per il Napoli Primavera, arriva un’ottima notizia dall’Italia Under 19. Nel test amichevole contro la Fiorentina, l’attaccante degli azzurri Samuele Vianni è andato a segno nel 3-3 finale.

ITALIA U19 (4-3-1-2) : Crespi (46′ Ciocci); Bergonzi (46′ Barbieri), Scanagatta (46′ Piccinini), Serpe (46′ Viti), Bonini (46′ Manarelli); Tripi (46′ Viviani), Ranocchia (46′ Simonetta), Belardinelli (46′ Milanese); Maldini (46′ Ripamonti, 69′ Vianni); Marigosu (C) (46′ Da Graca), Moro (46′ Fonseca).

A disp.: –

All.: Bollini.

ACF FIORENTINA PRIMAVERA (4-3-1-2) : Chiorra (46′ Chiossi); Pierozzi E. (C) (46′ Frison), Chiti (46′ Duțu), Dalle Mura (46′ Gelli), Simonti (46′ Marino); Hanuljak (46′ Sacchini), Fruk (46′ Fiorini), Lovisa (46′ Bianco); Munno (46′ Koffi); Milani (46′ Mignani), Kukovec (46′ Spalluto).

A disp.: –

All.: Bigica.

Arbitro: Sig. Gioele Iacobellis di Pisa.

Assistente 1: Sig. Lucio Magherini di Prato.

Assistente 2: Sig. Luigi Ingenito di Piombino.

Marcatori: 18′ Pierozzi E. (ACF Fiorentina Primavera), 32′ Marigosu (Italia U19), 68′ Fonseca (Italia U19), 72′ Vianni (Italia U19), 75′ rig. Spalluto (ACF Fiorentina Primavera), 88′ Koffi (ACF Fiorentina Primavera).

Ammoniti: –

Espulsi: –

Note: recupero 0’pt, 0’st. Calci d’angolo: 3-3. Temperatura: 15°C (Soleggiato).

Spettatori: –

La Redazione