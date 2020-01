Il brasiliano Allan strizza l’occhio a De Laurentiis

Allan ai microfoni della radio ufficiale del Napoli: «Non bisogna pensare alla classifica, piuttosto ragionare partita dopo partita e mettere insieme una serie di vittorie. E’ l’unico modo per superare il periodo». E martedì, nel frattempo, comincia anche la Coppa Italia: al San Paolo, per gli ottavi, arriva il Perugia. “Non è una competizione lunghissima e possiamo lottare per arrivare fino in fondo». Per conquistarla. «Sarebbe una gioia meritata per i nostri tifosi: peccato per la situazione che s’è creata: speriamo di ritrovare presto il loro classico calore». Anno nuovo, vita nuova e contratto nuovo: la trattativa per il rinnovo, con ritocco, è nel vivo. E dopo l’incontro nei giorni del Genk è tornato il sereno.

Fonte: CdS