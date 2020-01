M. Calemme: “Lobotka e Demme favorirebbero tatticamente Fabian Ruiz”

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso di Radio Gol, il collega di As e calciomercato.it Mirko Calemme sul mercato del club azzurro. “Queste sono ore importanti per la trattativa Lobotka al Napoli. Nelle scorse settimane si era parlato di problemi economici, ma in realtà il club spagnolo non aveva trovato il suo sostituto. Ad oggi il favorito è Gustavo Rodriguez, una volta effettuato questo acquisto, lo slovacco sarà azzurro. Entro 48 ore si dovrebbe sbloccare la trattativa. Con il suo arrivo e quello di Demme, finalmente vedremo Fabian Ruiz nella sua posizione originale. Escludo ad oggi una sua partenza a Gennaio, però si sa piace e non poco al Real Madrid, ma se ne parlerà in estate”.

La Redazione