I rinnovi del Napoli: Giuntoli lavora per Luperto e Maksimovic

LUPERTO

Il giovane difensore pugliese, attualmente in scadenza nel 2023, aspetta il nuovo contratto. Soprattutto a titolo di riconoscimento, visto che il suo stipendio è di “soli” 400 mila euro, ma ormai da tempo il difensore è entrato nel giro dei titolari. Per Luperto un nuovo contratto di 5 anni, con un ingaggio di 700 mila euro a stagione bonus compresi.



MAKSIMOVIC

Anche per Maksimovic il nuovo contratto sarà di cinque anni. Quello attuale è in scadenza nel 2021, con un ingaggio di poco superiore al milione a stagione. Il difensore serbo vedrà il suo stipendio salire 1.6 milioni. La clausola di 55 milioni attualmente in vigore dovrebbe salire a 65 milioni, valida soltanto per l’estero.