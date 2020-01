D’Angelo: “Tonali è un giocatore per tutte le big, Vidal ed Eriksen…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo D’Angelo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Per Vidal bisogna aspettare che il Barcellona giochi la Supercoppa. In queste ore la squadra, con qualche dirigente, sta cercando di convincere Vidal a rimanere al Barcellona e soprattutto per la Champions. La sua esperienza e grinta, possono tornare utili. Tonali credo sia un giocatore che vogliano tutte le big e non solo le italiane. Essendo un 2000, già adesso sarebbe un gran colpo per qualsiasi squadra, l’Inter ci punta forte. L’altro nome è Chiesa, primo obiettivo dichiarato già in estate da Inter e Juve, cercato anche dal Napoli. E’ chiaro che sui giovani le big debbano muoversi con largo anticipo. Vidal all’Inter a gennaio, per me è un 70%. Tutti gli altri nomi, se ne parla a Giugno, potrebbe esserci una svolta adesso per Eriksen qualora qualcosa non tornasse, perché sappiamo che Vidal spinge per venire all’Inter. Chissà che se non dovesse accadere, l’Inter non dovesse anticipare Eriksen”.