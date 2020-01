RIVIVI IL LIVE di Allan a Radio Kiss Kiss: “Dobbiamo reagire, Forza Napoli Sempre”

13:17 – Termina l’intervista di Allan.

13:16 – Sei pronto a fermare Messi? “Ora penso a fermare la Lazio. Forza Napoli Sempre”.

13:16 – Barça? “Possiamo metterli in difficoltà, si gioca 11 contro 11″.

13:16 – Fiorentina e Juve al San Paolo? “Contro l’Inter lo stadio ci ha supportato, i tifosi sono molto importanti per noi e lo saranno anche contro Fiorentina e Juve”.

13:15 – Ci credete al quarto posto? “Certamente, siamo una squadra di qualità. Dobbiamo pensare a vincere e non dobbiamo guardare la classifica”.

13:14 – La Coppa Italia è un obiettivo del 2020? “Dobbiamo centrare un obiettivo, in Coppa Italia possiamo arrivare fino in fondo”.

13:14 – Perché scivolano tutti, lo avete controllati i tacchetti? “Siamo tutti con i tacchi belli alti, è solo stata sfortuna. Dobbiamo rimediare”.

13:13 – La Lazio viene da 9 vittorie consecutive e la vittoria in Supercoppa, che squadra ti aspetti? “Dovremo pressare e soffrire molto, sono una squadra di qualità”.

13:12 – Demme sarà il metronomo? “La società è molto intelligente, se lo hanno scelto è perché sarà importante”.

13:11 – Demme e Lobotka? “Sono i benvenuti, hanno grande qualità e potranno aiutare la squadra a fare risultati. Più siamo e più contento sarà il mister”.

13:10 – Il compleanno di Gattuso? “Un abbraccio forte a lui, ma il lavoro è sempre duro. Si va a 100 all’ora. Abbiamo scherzato con lui perché ci tiene a mantenere la concentrazione. E’ una grandissima persona”.

13:08 – Come reagire? “Non meritiamo la classifica attuale, solo col lavoro, l’entusiasmo dobbiamo uscire da questo trend negativo. Piano piano torneremo in corsa. Possiamo fare meglio e dobbiamo farlo”.

13:07 – Anno nuovo, vita nuova? “La gara contro l’Inter è stata diversa da Parma e Sassuolo, abbiamo creato tanto ma siamo in un periodo particolare. Per sfortuna nostra prendiamo goal. Dobbiamo uscire da questo momento difficile”.

13:00 – Valter De Maggio sta per iniziare l’intervista con Allan, dalla sala stampa di Castel Volturno

12:59 – Inizia la trasmissione Radio Goal con Diego De Luca in conduzione.

Oggi dalle ore 13,00, interverrà ai microfoni di Radio Kiss Kiss, network ufficiale del calcio Napoli, nel classico salottino, il centrocampista Allan. Il mediano brasiliano, analizzerà la situazione in casa azzurra, in vista della sfida contro la Lazio di sabato pomeriggio. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione