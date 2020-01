Ultime da Formello: La Lazio cerca il recupero di Correa

La Lazio di Simone Inzaghi si è allenata a Formello, in vista della sfida contro il Napoli. Lulic ha preso parte alla seduta, il giocatore biancoceleste stringerà i denti ma ci sarà contro i ragazzi di Gattuso. Anche Cataldi recuperato, mentre Jony dopo un colpo alla caviglia durante l’allenamento di martedì pomeriggio ha recuperato e dovrebbe essere tra i convocati. Dubbi per Marusic che ha svolto solo il riscaldamento senza forzare. Uno dei giocatori più attesi sarà Joaquin Correa che, dopo un affaticamento muscolare al polpaccio, cerca il rientro in extremis. Se il Tucu non dovesse recuperare Caicedo farà coppia Immobile in attacco. Tornano Luis Alberto e Lucas Leiva dalla squalifica, in difesa Acerbi e Radu sono sicuri del posto negli undici titolare. Mentre non ci sarà Parolo squalificato per un turno da Giudice Sportivo.