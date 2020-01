Koulibaly resta in dubbio per la sfida contro la Lazio

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato alle ore 18,00 allo stadio Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi. Avversario che oggi festeggia i 120 anni dalla sua nascita, senza contare che viene da nove successi di fila in campionato, quindi compagine in grande spolvero. Per Gennaro Gattuso e lo staff medico, come riporta il Corriere dello Sport, sono giorni importanti per capire le condizioni di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, sta meglio, ma è ancora in dubbio la sua presenza per la sfida di Roma. In caso di forfait o la conferma di Di Lorenzo, oppure il ritorno di Luperto che affiancherà Manolas.

La Redazione