Il Mattino in prima pagina – “Ecco Demme: chiamatemi Diego”

DD Diego Demme – Arriva dalla Germania ma ha origini calabresi e un nome di battesimo in onore di Maradona: Diego Demme, 28 anni, è il primo acquisto del Napoli in questa sessione di mercato invernale. Il primo rinforzo per il tecnico Gattuso è il regista tedesco capitano del Lipsia. L’operazione lampo è stata chiusa nella giornata di ieri dagli azzurri e porterà nelle casse del club della Red Bull 15 milioni di euro. Il giocatore sosterrà oggi le visite mediche e poi firmerà il contratto quinquennale con il quale si legherà al Napoli. Già ama la città partenopea che ha visitato proprio per le ultime vacanze natalizie, è appassionato di Gomorra e dei libri di Saviano. Come se non bastasse il suo idolo è Rino Gattuso e nel 2018 ha giocato al San Paolo indossando la maglia del Lipsia (la sua squadra a partire dal 2014) nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League: Fonte: Il Mattino