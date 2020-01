Del Lipsia, poi, è diventato un punto fermo non solo in mezzo al campo, perché il club tedesco ha anche la squadra di ESports (ovvero i video games) e siccome Diego era il più forte di tutti, hanno deciso di schierare lui, titolare fisso anche lì. Ecco perché adesso in Germania dovranno rimpiazzarlo in due ruoli, mentre a goderselo sarà il Napoli. Per la gioia di papà Enzo che dopo tanti anni potrà vedere un altro Diego al San Paolo, e questa volta quel Diego sarà suo figlio. Fonte: Il Mattino