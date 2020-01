Il giornalista Carlo Alvino, tramite il proprio profilo Twitter, ha reso noti degli aggiornamenti su due calciatori del Napoli. In particolare Meret e Mertens: “Alex Meret in dubbio per la gara di sabato. Il portiere si sta allenando poco causa infortunio. Ospina in preallarme per Lazio-Napoli. Mertens continua a curarsi in Belgio il fastidio all’adduttore. Il suo ritorno a Napoli è previsto solo martedì prossimo”.

I TWEET