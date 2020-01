SKY – Diego Demme atteso in Italia in serata

Il Napoli è scatenato in queste ore sul mercato, soprattutto a centrocampo e nelle ultime ore c’è stata un’importante accelerata per Diego Demme. Il collega di Sky Fabrizio Romano aggiorna sul centrocampista del Lipsia. “Il club azzurro ha trovato l’accordo con la società tedesca e in serata Diego Demme è atteso in Italia, dove poi entro venerdì svolgerà le visite mediche. Prezzo base sui 12 milioni. Arriverà un altro a centrocampo, oltre Lobotka, dove si continua a trattare con il Celta Vigo, c’è l’alternativa Seri”.

La Redazione