Dopo aver pensato al centrocampista, il Napoli si muoverà sul mercato anche per il terzino. Ghoulam non dà garanzie, visto la scarsa condizione fisica. Il Napoli si è mosso alla ricerca di un terzino sinistro da alternare a Mario Rui. Agli azzurri è stato proposto Lucas Tousart del Lione, come piano B di mercato. Su Ricardo Rodriguez è forte l’interesse, ma ad oggi non ci sono più contatti con i rossoneri. La prima scelta sembra essere quindi Leonardo Kourtis, 24enne dell’ Olympiacos.