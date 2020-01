Le lacune difensive del Napoli sono troppe; 25 reti subite in 18 gare di A!

L’ultima volta che il Napoli chiuse una partita senza subire gol, fu due mesi fa contro il Genoa nel deludente 0-0 al San Paolo. Gli azzurri successivamente hanno sempre subito, almeno una rete, nelle altre sei partite di campionato contro Milan, Bologna, Udinese (le ultime tre gare con Ancelotti) e Parma, Sassuolo e Inter (le prime tre con il nuovo tecnico Gattuso). Numeri che confermano le grandissime difficoltà del reparto difensivo, una lacuna evidenziata in tutta la stagione e acuita ancora di più dalla mancanza di Koulibaly contro i nerazzurri di Conte. Errori clamorosi dei singoli contro l’Inter in occasione delle reti subite. Come riporta il Mattino, sono Venticinque i gol incassati finora dagli azzurri in 18 partite di campionato, pagata a caro prezzo la mancanza di Albiol che era il regista difensivo e che con la sua presenza in campo esaltava le qualità di KK. Manolas , infatti, ha caratteristiche simili al difensore senegalese e la coppia non sempre ha funzionato al meglio. E Gattuso finora non ha potuto contare su Maksimovic, indisponibile per infortunio. Agli errori dei singoli in questo campionato si sono aggiunti quelli di reparto e la difesa a quattro è andata in sofferenza ancora maggiore per la mancanza di filtro a centrocampo.