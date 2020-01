Il Napoli ha fatto registrare grossi problemi di equilibrio a centrocampo!

La mancanza di un regista, già evidente nel 4-4-2 di Ancelotti, si nota adesso ancora di più nel 4-3-3 di Gattuso e infatti è questo l’obiettivo (Lobotka) sul quale il club sta lavorando in questo mercato di Gennaio. Fabian Ruiz soffre da playmaker basso, tende sempre a un tocco in più e fa una grandissima fatica in fase di non possesso: lo spagnolo in questa stagione è apparso in netto calo rispetto al suo primo anno a Napoli. Prestazioni molto spesso deludenti e grandi difficoltà a garantire il filtro necessario alla difesa a quattro. Come si legge sul Mattino, a centrocampo l’unico mediano vero è Allan, troppo poco soprattutto in partite contro squadre pericolosissime nelle ripartenze come l’Inter. Anche Zielinski, apparso in ripresa contro la formazione di Conte, è molto incisivo quando c’è da puntare verso la porta avversaria ma va in sofferenza quando c’è da difendere e chiudere sugli avversari. Elmas è un giovane interessante dal punto di vista tecnico ma finora ha giocato poco con Ancelotti e anche Gattuso lo ha impiegato solo nel finale di partita contro il Sassuolo. Il Napoli di quest’anno ha fatto registrare grossi problemi in termini di equilibrio e in questo pesa molto proprio il rendimento dei centrocampisti al di sotto delle aspettative, un reparto che ha evidenziato finora molti difetti soprattutto nella fase difensiva.