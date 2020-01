Il San Paolo non fa sconti, non solo Insigne è nel mirino

Il San Paolo non fa sconti, ad alcuni non ne ha mai concesso, per esempio a Hysaj, ma anche a Insigne, che deve difendersi da solo, eppure ci ha provato, per argomentare tecnicamente e tatticamente ciò che gli sfugge caratterialmente, cioè prendere il Napoli per mano. Ma intorno c’è un gelo che annienta, un’impazienza che soffoca: Lozano si porta anche appresso il peso di essere l’acquisto più costoso della storia, ha offerto un guizzo a Torino, una rasoiata al Salisburgo e un tap in al Milan. Poi è rimasto sospeso tra la panchina e la speranza di dimostrare chi sia, cosa ci sia nel proprio dna, come e perché sia arrivato in Italia, a Napoli, per sentirsi realizzato.

Fonte: CdS