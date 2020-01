Tra i flop in difesa si “salvicchia” il portoghese, due da dimenticare

Queste la valutazioni che dà Il Mattino alla difesa azzurra

5 HYSAJ

Diversi errori quando viene pressato, come un pallone regalato a Lukaku in area partenopea. Spinge meno di Mario Rui anche perché è evidente che queste sono le consegne, con l’Inter che dal suo versante lo chiama a una fase difensiva più pressante: non dà mai un grande supporto in avanti

4,5 MANOLAS

Non si capisce perché quando vede Lukaku lanciato all’attacco come Crazy Horse contro il settimo Cavalleggeri, indietreggi fino al cuore dell’area, non pressando l’attaccante nel modo giusto. Poi, una gara di chiusure poco tempestive e di rara cooperazioone: va all’aria in occasione della rete di Martinez

4,5 DI LORENZO

La Befana dell’Inter ha il suo volto: vero che è chiamato a fare il centrale e si ritrova come primo cliente Lukaku, ma è sfortunato nell’azione del vantaggio. Scivola sul tocco di Mario Rui, lasciando il varco che consente a Lukaku di aprire le marcature. Errore che incide e solo nella ripresa prende un po’ di coraggio

5,5 MARIO RUI

Qualche errore in fase di impostazione, ma è l’uomo dei 4 che sbaglia meno, proponendosi con un’ottima gamba, partecipando costantemente allo sviluppo dell’azione con Insigne e Zielinski: Candreva non lo salta quasi mai, ma il suo apporto nella proposta offensiva è troppo timida. Fonte: Il Mattino