I capricci di qualcuno hanno impedito ad Immobile di vestire l’azzurro. Parla l’agente Moggi

L’intervento dell’agente Alessandro Moggi a Radio Kiss Kiss he parla di Immobile:

“Prima di vestite il bianco celeste, Ciro poteva assere qui al Napoli. Non andò in porto la trattativa più nulla per i capricci di qualcuno, si discuteva di un affare per una cifra inferiore ai dieci milioni di euro. I miei complimenti vanno al presidente a Lotito e al Ds Tare, sono due dirigenti estremamente competenti. Adesso Immobile si gode la Lazio e fino al 2023 non sarà sul mercato!“.