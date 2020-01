SKY – Napoli-Amrabat, oggi incontro per chiudere la trattativa

Il Napoli pensa al presente, con il ruolo di regista in primis, ma sii guarda anche al futuro con diverse operazioni in ballo. Il sito di Gianluca Di Marzio, aggiorna sulla trattativa con Amrabat. Il club azzurro ha da tempo l’accordo con l’Hellas Verona, non ancora con gli agenti del marocchino. Nella giornata di oggi incontro con i suoi agenti per trovare l’intesa definitiva, con l’Inter in agguato. Quasi certo ormai l’arrivo di Rrahamani per la difesa, ma entrambe le operazioni, 15 milioni a testa, saranno valevoli per il mese di Giugno.

La Redazione