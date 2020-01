Il Napoli prova a tenere botta ma non può nulla contro l’intensità nerazzurra

L’INTENSITÀ

Il Napoli riesce a tratti a tenere botta contro una formazione che gioca ad alta intensità. L’idea è quella di non sbilanciarsi troppo e lasciare sempre in 4 oppure 5 dietro la linea della palla. Ma nel momento di maggiore vigore del Napoli arriva il terzo gol di Martinez. Duelli ruvidi e anche un attimo di nervosismo quando Fabian Ruiz calcia il pallone verso la panchina nerazzurra e Conte protesta platealmente e viene ammonito dopo il giallo precedente a Esposito. Gli azzurri hanno il merito di non mollare e di provarci ancora nonostante il doppio svantaggio, la forza dell’avversario e l’oggettiva situazione di difficoltà. Negli ultimi dieci minuti Gattuso lancia Lozano e arretra Callejon terzino, poi entra anche Llorente per gli ultimi minuti a trazione super offensiva. Ma è l’Inter a reclama-re per un rigore. E finisce con un’altra delusione. Fonte: Il Mattino