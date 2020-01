SKY – Diego Demme è l’alternativa a Lobotka

Nel corso del programma di Sky Sport 2 “E’ sempre calciomercato l’Originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sulle strategie dell club azzurro. “In questo mercato il Napoli cerca sempre la figura del regista per accontentare Gattuso e in queste ore si sta complicando la pista Lobotka. Il club azzurro è disposto ad arrivare a 20 milioni, ma il Celta chiede sempre tanto. L’alternativa in queste ore è Diego Demme del Lipsia, il padre tra l’altro è tifoso del Napoli. La società di De Laurentiis offre 18 milioni +bonus, quindi potrebbe essere il colpo a sorpresa. Per il futuro arriveranno dall’Hellas Verona Rrahamani e Ambrat per un totale di 35 milioni”.

La Redazione