Le pagelle del CdS – Manolas regala l’assist al “toro”, Zielinski vivo e Milik ci prova

Le pagelle azzurre

Meret 5 –Due prodezze anticipano l’errore clamoroso, la sventola di Lukaku che gli sguscia dai guantoni e gli passa fra le gambe.



Hysaj 5,5 –Non convince in fase difensiva, non si vede mai in avanti.



Lozano (35’ st) sv – Due iniziative senza successo.



Manolas 5,5 – Fronteggia Lautaro e il duello è pari fino al gol del 3-1, quando il greco commette un errore imperdonabile offrendogli un assist al bacio.



Di Lorenzo 5 – Diceva Carletto Mazzone: «Difensore scivoloso, difensore pericoloso». In questa partita sbaglia tacchetti e ruolo, anche se è Gattuso, in piena emergenza, a impiegarlo come centrale. Nell’Empoli faceva l’ala, con Ancelotti il terzino di spinta, non è un caso se come difensore centrale va in confusione. Lukaku lo prende di mira, va sempre dalla sua parte e lo manda in tilt.



Mario Rui 6 – Costruisce molto a sinistra, nei continui dialoghi stretti con Insigne e Zielinski.



Allan 6 – Recupera e rilancia, ma quando dalla sua zona parte l’azione del 2-0 dell’Inter dovrebbe essere un po’ più reattivo.



Fabian Ruiz 5 – Con Gattuso fa il regista, ma ancora non si riconoscono i livelli di gioco del campionato scorso. Porta palla e non incide, mentre in fase difensiva non protegge i due centrali, per questo esce fra i fischi del San Paolo.



Llorente (38’ st) sv – Entra per raddoppiare il centravanti, ma di suo c’è solo un colpo di testa oltre la traversa.



Zielinski 6,5 – Lavora bene e tanto sul centrosinistra, nel settore dove il Napoli alza la quota di pericolosità. Non è un caso se il lancio per Callejon, in occasione del 2-1, è un pezzo della sua bravura. Anche nella ripresa è il napoletano più vispo.



Callejon 6 – Scatto, inserimento, incrocio perfetto come scelta di tempo sulla salita della linea difensiva dell’Inter e assist preciso per Milik. Chiude da terzino destro.

Milik 6,5 – Riapre la partita con un tocco facile facile, ma prima e dopo sbaglia due gol di testa.



Insigne 6 – Un controllo difettoso fa sfumare la prima occasione del Napoli. Ma resta ben dentro la partita, prendendosi diverse responsabilità, andando vicino al gol su azione e su punizione (traversa). La partita numero 250 in A del capitano non è fra le più fortunate.



Gattuso (all.) 5,5 – Chiude col doppio centravanti, con due attaccanti sugli esterni e con Callejon terzino, ma è tutto inutile. Finisce con un’altra sconfitta, nel segno di una squadra che continua a non ritrovare se stessa. Fonte: CdS