Chiariello: “Dove sono Ghoulam e Tonelli? E’ il quarto mistero di Fatima”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Sicuramente le defezioni di alcuni calciatori importanti hanno pesato sullo scacchiere tattico contro l’Inter. Le mancanze di Maksimovic e Koulibaly sono state molto importanti, ma mi chiedo: “Tonelli è un calciatore del Napoli? Perché non gioca mai? Non sta bene? Perché va in panchina? E Ghoulam? Perché se non sta bene non si ricorre ad un nuovo terzino?“. Sono domande ovvie, eppure ci lasciano a bocca aperta, a Napoli esiste il quarto mistero di Fatima: Tonelli e Ghoulam. Calciatori che non ci sono, sembra di leggere un libro di Calvino. Sono o non sono calciatori del Napoli? E il Napoli in questo momento deve pensare a fare legna, prendere Gattuso non è stata una buona scelta, bisognava tirare Ancelotti fino a Natale, ma aveva altro da fare: non si fa un contratto così oneroso in così pochi giorni, qualcuno aveva la testa già altrove mentre il Napoli crollava. Gattuso è un onesto lavoratore e deve capire lui stesso che carriera farà, affidare le macerie di Ancelotti ad un neofita come lui è stata una sciocchezza clamorosa che spero non dobbiamo pagare a caro prezzo. Forza Rino, cresci presto perché non abbiamo alternative“.