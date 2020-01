Serie A/ Lecce-Udinese 0-1: L’ Udinese sbanca con merito il via del Mare!

Dopo un primo tempo equilibrato, il secondo tempo parte fortissimo con il goal dell’Udinese di Okaka, che però, su consulto del VAR, viene annullato per un fuorigioco millimetrico dello stesso attaccante, tutto questo al minuto 50′. Al minuto 61′, occasione per l’Udinese con De Paul che riceve palla e tira, ma il pallone termina di poco alto. Al minuto 63‘, incredibilmente, viene annullato un altro goal ad Okaka, ancora per fuorigioco. Al minuto 88‘, arriva finalmente il goal che sblocca il match, per opera di Rodrigo De Paul che, dopo un coast to coast, realizza il goal del vantaggio. La partita dopo 5 minuti di recupero termina. Ottima partita dell’Udinese che conquista 3 punti importantissimi per la salvezza; il Lecce esce sconfitto, però potrà rifarsi nel prossimo match contro il Parma.

Ecco il tabellino:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli ( 69′ Farias ) ; Mancosu; Babacar ( 80′ La Mantia ), Falco. All. Liverani

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul ( 91′ Barak ) , Sema ( 75′ Pussetto ) ; Okaka, Nestorovski ( 65′ Lasagna ). All. Gotti

Ammoniti: 78′ Liverani (ALL. Lecce) , 89′ De Paul (U)

Marcatori: 88′ De Paul