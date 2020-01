Insigne proverà a sfatare il tabù San Paolo per iniziare al meglio il 2020

IL TABÙ

Insigne proverà ad aprire il 2020 nel migliore dei modi sfatando il tabù del gol al San Paolo: in questa stagione tra campionato e Champions League non è ancora riuscito a segnare a Fuorigrotta. Le sue quattro reti le ha realizzate tutte in trasferta: la doppietta a Firenze nella partita di esordio, il gol su rigore a Lecce e quello decisivo del 3-2 a Salisburgo appena entrato dalla panchina, l’ultimo messo a segno il 23 ottobre. Da allora è cominciato il lunghissimo digiuno del capitano, ora di oltre due mesi (che in campionato si allunga a più di tre mesi con l’ultimo gol firmato il 22 settembre a Lecce).

Ultima rete al San Paolo invece che risale addirittura al 5 maggio, quella del 2-1 al 98′ su calcio di rigore nello scorso campionato contro il Cagliari e cioè otto mesi fa. Un digiuno lunghissimo per il capitano che a Fuorigrotta fino alla scorsa stagione e soprattutto nei tre anni precedenti con Sarri ha segnato sempre gol belli, importanti e decisivi. Fonte: Il Mattino