Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Ultima settimana di sosta per il Napoli Under 15”

Per il Napoli Under 15 di mister Sorano è l’ultima settimana di riposo per le festività natalizie, prima di tornare in campo per il campionato. Gli azzurrini il 12 Gennaio affronteranno in trasferta il fanalino di coda del Crotone. In questo periodo di feste, però i partenopei non sono rimasti fermi con le mani in mano, hanno giocato il torneo di Natale, dove hanno perso in finale con il Benevento ai calci di rigore. Segnali positivi, chiuso senza sconfitta per i 2005, un buon modo per ripartire in vista del finale del girone d’andata e riprendere la marcia interrotta dal pari di Lecce e la sconfitta di Frosinone. Di recente anche l’amichevole contro il Bari con il pareggio per 2-2, a segno nel test contro i pugliesi di Miele e Solmonte. Un calo fisiologico per gli azzurrini, dopo aver tenuto la vetta della classifica, ora scesi al terzo posto. I partenopei hanno i mezzi per recuperare punti e posizioni, lo hanno dimostrato con il gioco e i netti successi sui campi di Roma e Pescara, con un buon attacco e altrettanto la fase difensiva. Si dovesse tornare a quei livelli allora nessun traguardo è precluso e centrare uno dei due posti non sarebbe una lontana chimera.

Alessandro Sacco