Anche la Salernitana si inserisce nella corsa al toto-Tutino!

Gennaro Tutino vero obiettivo di mercato della Salernitana. Attacco e difesa sono, infatti, i reparti che la società di Lotito e Mezzaroma intende potenziare per puntare ai play off. Il pessimo rendimento di Giannetti in avanti e la fragilità del reparto arretrato sono da tempo al centro delle riflessioni dell’area tecnica granata. L’attaccante del Napoli fa gola a molte squadre in B. Su di lui si era fiondato l’Ascoli, ma ora anche l’Empoli è molto forte sul calciatore in forza al Verona. Tutino ha giocato poco fin qui in A, appena sei presenze con il club scaligero (ieri a Ferrara non c’era per una contusione al ginocchio destro), e vuole tornare ad essere un protagonista.Fonte: CdS