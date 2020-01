Lazio, problemi per Correa e Radu: entrambi in dubbio per il Napoli?

Vittoria per la Lazio ma con qualche strascico. Al termine della partita contro il Brescia infatti Joaquin Correa e Stefan Radu hanno avuto qualche problema fisico. L’attaccante argentino ha avuto un affaticamento e potrebbe essere sottoposto a esami strumentali. C’è preoccupazione per le sue condizioni, come riferito dall’allenatore Inzaghi in conferenza stampa. Il secondo invece ha subito un colpo duro alla caviglia destra e anche lui non ha chiuso iil match in perfette condizioni. Entrambi i giocatori verranno valutati nei prossimi giorni. Possibile doppia brutta tegola per la Lazio, che dovrà già rinunciare a Parolo, che sarà squalificato, per la sfida con il Napoli