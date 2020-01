Bagni non è per il mercato azzurro mentre l’Inter punta Vidal ed Eriksen!

Dall’intervista rilasciata al Corriere dello sport, Salvatore Bagni parla di come puntare allo scudetto:

Il campo in attesa del mercato: Lobotka è ciò che serve al Napoli?

«Non penso sia stata la prima scelta, ma Torreira era bloccato dall’Arsenal. Lo slovacco lo conosco bene: quattro anni fa, prima che andasse al Nordsjaelland, lo avevo offerto a due squadre di Serie B. È un giocatore geometrico e dal rendimento costante. Ma non gli puoi chiedere la giocata di fantasia. Tira poco in porta e gol non ne fa, ma ha dinamismo e con lui miglioreranno le mezzali».

L’Inter punta Vidal ed Eriksen.

«Sono questi i giocatori che servono per lo scudetto. L’Inter ha bisogno di gente di esperienza che abbia già giocato ad altissimi livelli. Ma Conte si goda, nel frattempo, i suoi talenti. Come Sensi: mangiai con lui quando aveva 14 anni ed era al Rimini. Mi colpì la sua simpatia. Aveva una sicurezza impressionante. E stavamo a tavola. “Figuriamoci in campo”, pensai».Fonte: CdS