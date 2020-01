Zeman: “Quel Napoli era un modello che non si può riproporre”

Ciò che il Napoli era e ciò che il Napoli è, quanto accaduto in questo campionato, l’esonero di un tecnico del calibro di Ancelotti, non può evitare che ci si chieda cosa sia successo. Ne parla anche il boemo più famoso del calcio, Zeman, ai microfoni de Il Corriere dello Sport.

L’Italia, anzi Napoli, ha bruciato Ancelotti. «Non sono dentro le questioni, però ho seguito, visto e letto e dopo le ultime vicende, qualcosa mi lasciava intuire che sarebbe accaduto. Deve averlo capito anche l’Everton, visto che è successo tutto così in fretta».

La Juventus vista da Zeman che però ha anche un gioco che non è quello che vorrebbe Sarri… «Non è semplice e comprendo. Neanche al Chelsea è stato possibile riprodurre il modello-Napoli. Ma quella era una squadra diversa, nella quale si fondeva la magia degli interpreti. E non si ritrovano calciatori così compatibili tra di loro da esaltarsi tutti assieme. Il Napoli non va preso come esempio, perché resta quasi unico nel suo genere».