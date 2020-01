Questione terzini sinistri: si trattano Rodriguez ed Acuna

Non si tratta di emergenza, a sinistra, ma sicuramente la situazione non è rosea. Per questo motivo Gattuso ha richiesto un terzino ed il Napoli si sta guardando intorno. Sull’ agenda di Cristiano Giuntoli si leggono i nomi di Ricardo Rodriguez e Marcos Acuna. Stando a quanto si legge sul quotidiano Tuttosport, non è stata ancora messa la parola fine all’ ipotesi di portare in azzurro il difensore rossonero, anche se la squadra meneghina non appare favorevole al prestito. Si insiste anche perchè lo svizzero ha già lavorato con Gattuso ed i sue possono vantare conoscenza reciproca. Inoltre, in special modo a titolo definitivo, si valuta Marcos Acuna. Ancora Tuttosport afferma che il club partenopeo avrebbe offerto 15 milioni allo Sporting Lisbona, che però ne chiederebbe 20.