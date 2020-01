Euroavversarie Napoli – Barcellona rallenta nel derby: 2-2 con l’Espanyol

Comincia con un pareggio il 2020 del Barcellona. I blaugrana impattano 2-2 in casa dell’Espanyol nel derby della Catalogna della 19a giornata di Liga. La squadra di Valverde va in svantaggio con il gol dell’ex Napoli David Lopez al 23′ min ma riesce a ribaltare il risultato con Suarez (50′ min) e Vidal (59′ min). Il Barcą rimane poi in 10 uomini per l’espulsione di De Jong e allora subisce il pareggio dell’Espanyol all’88 min con Wu Lei. Con questo risultato i catalani vengono agganciati in testa alla classifica dal Real Madrid