Antonello Gallo: “Lobotka? Dopo la sfida contro l’Osasuna nuovi aggiornamenti”

La società di De Laurentiis prosegue nella ricerca del regista e il giocatore slovacco è sempre in cima alla lista dei desideri. Il collega di Telecaprisport Antonello Gallo aggiorna sulla trattativa. “Proseguono i contatti tra il Napoli e il Celta Vigo per limare la distanza economica per Lobotka. Il regista slovacco ha da tempo l’accordo con il club azzurro sulla durata del contratto e l’ingaggio. Domani la squadra iberico giocherà contro l’Osasuna, dopo l’incontro ci saranno nuovi aggiornamenti per chiudere la trattativa. All’80% l’affare si farà, però c’è ancora da limare la distanza tra i due club che si aggira sui 2 milioni”.

La Redazione