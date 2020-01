Vitale il recupero di Mertens contro l’Inter

Premesso che Milik è il titolare intoccabile al centro del tridente offensivo, non si può regalare all’Inter un bomber come Dries Mertens. Il belga, infatti, continua a non stare bene. Ieri ha svolto lavoro personalizzato mentre in precedenza aveva alternato delle sedute con la squadra. Sarebbe importantissimo averlo, è uno che potrebbe fare la differenza a partita in corso. Non dà punti di riferimento e quando vede una big si carica non poco. La sfida con l’Inter è lunedì, oggi siamo a venerdì. Quindi ci sono altri tre giorni di allenamento prima della sfida al San Paolo con la capolista. Mertens potrebbe anche stringere i denti ed essere convocato. Certo è che Gattuso si è ritrovato in una situazione difficile a livello di gioco e di classifica e anche dal punto di vista dell’infermeria. E le partite di gennaio non promettono nulla di buono anche se si gioca quasi sempre al San Paolo. Fonte: Il Roma