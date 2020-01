Al San Paolo il Napoli si affida a Meret nella sfida con Handanovic

OPERAZIONE RISALITA

Anche perché la risalita azzurra non può non passare dai guantoni di Meret. Il portierino è già a quota 17 reti subite in questo campionato (ha giocato in 12 occasioni lasciando spazio a Ospina solo nelle restanti 5 gare), in sole tre partite è riuscito a mantenere immacolata la porta. Così come in Champions League, dove i gol subiti sono stati solo 4 nelle sei partite giocate. Con i guai fisici di Koulibaly e Maksimovic, con Luperto e Manolas non al meglio, la difesa azzurra contro l’Inter dovrà affidarsi proprio a Meret. Sfida nella sfida quella contro i nerazzurri che in porta schierano Handanovic, forse il migliore per rendimento in Italia oggi. In attesa che Alex sappia prendersi anche i suoi primati.

Fonte: Il Mattino