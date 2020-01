Guardando i numeri del Napoli l’ottavo posto resta un mistero

INGRESSI

Tra l’altro, il Napoli fa meglio di tutti in Serie A, sempre stando ai dati InstatScout, anche per il numero di passaggi in area di rigore (18 sui 41 provati per gara) e per numero di passaggi chiave (10 su 18 tentati per partita in coabitazione con l’Atalanta), quelli determinanti per creare un’azione gol. Va aggiunto che il Napoli, con 20 ingressi in area di rigore avversaria a partita, è seconda solo all’Atalanta in termini di presenza nell’area avversaria, sintomo della capacità di una costruzione pericolosa che è stata, comunque, sviluppata in stagione. Legittimo domandarsi perché il Napoli sia solo l’ottavo attacco della Serie A, a quota 27 centri come il Bologna.

Tra di qualche legno di troppo e una dose di imprecisione importante, c’è da registrare un modello che, nel corso della gestione Ancelotti, non ha funzionato per arrivare al gol. Il Napoli ha cercato uno sviluppo verticale. Pochi tocchi per arrivare in porta: infatti sono 6.8 i passaggi che, mediamente, il Napoli ha utilizzato, finora, per arrivare al gol. Un’idea, quella di Ancelotti, che ha prodotto grandi risultati anche in grandissimi club. Non ha funzionato con il Napoli, perché è mancata quella capacità di aprire lo spazio giusto per una conclusione decisiva. Si arrivava al tiro, si entrava in area, ma senza quello spazio per esser devastanti. In tal senso, l’arrivo di Lobotka potrebbe essere utile non nell’assistenza diretta, ma a favorire l’apertura degli spazi.

PREVENTIVE

L’aspetto, forse ancor più preponderante, del possibile arrivo di Lobotka, è quello delle coperture preventive. Il posizionamento in campo da avere per evitare di farsi trovare scoperti quando si perde il possesso palla. Lo slovacco ha mostrato al Celta un’intelligenza tattica di spessore: sa sempre dove deve stare per stringere il campo agli avversari, per questo motivo può esser utilizzato anche da interno, nonostante sia un regista puro. Un aspetto che servirebbe a migliorare il dato delle reti subite, in particolare, in contropiede: sono già 6 le reti subite dal Napoli in ripartenza, il 38% del totale.

Fonte: Il Mattino