Mazzola: “Il Torino mi scartò, Herrera era una belva e su Napoli-Inter…”

L’ex Inter Sandro Mazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il Torino mi scartò, volevo giocare lì perché sono nato lì. Ancelotti ha fallito a Napoli? Credevo avrebbe fatto bene, a me piace. Probabilmente non è entrato nel clima, nella testa dei giocatori. Forse ha sbagliato a fare i debiti con la bocca. Napoli dà qualcosa al cuore, con tutta la storia, Maradona, si è lasciato trasportare. Quando andavamo a Napoli, trovavamo sempre un altro mondo, non ci trattavano da avversari. Aneddoto del Mago Herrera? Era una belva. Avevo sempre nella mia valigetta quattro paia di scarpe e ne avevo un paio con i tacchetti di gomma, io gli facevo vedere sempre quelle coi tacchetti alti, poi lui si girava e rimettevo quelle con i tacchetti di gomma. Quando andò via mi disse ‘Mi sono accorto che mettevi i tacchetti di gomma, non ti ho mai detto niente perché segnavi’. Napoli-Inter? Vince il Napoli“.