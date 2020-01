Wanda Nara: “Vengo additata come pazza, non ho rovinato la carriera di Mauro”

Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Grazia a proposito della sua carriera televisiva e non solo: “Alfonso Signorini mi ha proposto l’idea e mi sono fidata. Vorrei essere conosciuta soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera. Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni, anche se impopolari, mi hanno dato ragione. Il contratto con Mediaset? Non l’ho ancora firmato, sono più brava a tutelare gli interessi delle persone a cui voglio bene che ai miei. Ma penso che l’azienda si fidi, sono una persona semplice, non rompo le palle”.

Sul calcio invece: “Il calcio mi ha insegnato che è molto difficile starci dentro. Devi mostrarti sicura e trasparente, avere un obiettivo e andare fino in fondo. Dove trovo la forza di partecipare a due programmi? Non lo so, spero di non aver fatto un passo troppo lungo. Delusioni? Ne ho avute, certo. Ho lasciato l’Argentina 12 anni fa, all’apice della mia carriera in tv, per seguire il mio primo marito (Maxi Lopez, ndr). Ho imparato che ogni evento ci prepara al futuro“.